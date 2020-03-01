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    «Тамбов» и «Рубин» счет не открыли

    «Тамбов» — «Рубин»: счет матча 0:0

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    «Тамбов» сыграл вничью с «Рубином» в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 0:0.

    В целом зрители увидели равную игру, так что итоговый результат можно назвать закономерным.

    Отметим, что «Рубин» прибыл на арену с 50-минутным опозданием, поскольку водитель автобуса привез казанскую команду не на тот стадион в Нижнем Новгороде.

    РПЛ. 20-й тур
    «Тамбов» — «Рубин» (Казань) — 0:0
    «Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Тетрашвили, Чуперка (Карасев, 90+3), Мелкадзе, Костюков (Мамтов, 87), Каплиенко, Обухов (Кардозу, 85)«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Сантос, Зуев, Евтич (Бакаев, 68), Абильдгор (Давиташвили, 62), Подберезкин, Иг.Коновалов, Кварацхелия (Макаров, 89), ИгнатьевПредупреждения: Абильдгор, 40. Ойеволе, 55. Тетрашвили, 57. Зуев, 67

    В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает 11-е место (22 очка), а «Рубин» — 13-е (20 очков). 0

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