«Тамбов» — «Рубин»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
ФК «Рубин»
Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 0:0.
В целом зрители увидели равную игру, так что итоговый результат можно назвать закономерным.
Отметим, что «Рубин» прибыл на арену с 50-минутным опозданием, поскольку водитель автобуса привез казанскую команду не на тот стадион в Нижнем Новгороде.
РПЛ. 20-й тур
«Тамбов» — «Рубин» (Казань) — 0:0
«Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Тетрашвили, Чуперка (Карасев, 90+3), Мелкадзе, Костюков (Мамтов, 87), Каплиенко, Обухов (Кардозу, 85)«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Сантос, Зуев, Евтич (Бакаев, 68), Абильдгор (Давиташвили, 62), Подберезкин, Иг.Коновалов, Кварацхелия (Макаров, 89), ИгнатьевПредупреждения: Абильдгор, 40. Ойеволе, 55. Тетрашвили, 57. Зуев, 67
В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает 11-е место (22 очка), а «Рубин» — 13-е (20 очков). 0