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    УЕФА не исключает отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса

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    Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что Евро-2020, а также другие турниры могу быть отменены или перенесены в случае дальнейшего распространения коронавируса.

    Евро-2020
    Евро-2020

    «Сейчас мы ждем и следим за развитием ситуации. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране.

    Мы стараемся не останавливать турниры. Они прервутся лишь в том случае, если ситуация ухудшится», — цитирует Уву «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Rai Radio 1 Sport.

    Напомним, Евро-2020 пройдет в 12 странах. Первый матч состоится в Риме. В Италии в настоящий момент зарегистрирована вспышка коронавируса.

    Число заболевших превысило 220 человек. Некоторые матчи чемпионата Италии были перенесены или пройдут при пустых трибунах. 0

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