УЕФА не исключает отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса

«Сейчас мы ждем и следим за развитием ситуации. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране.
Мы стараемся не останавливать турниры. Они прервутся лишь в том случае, если ситуация ухудшится», — цитирует Уву «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Rai Radio 1 Sport.
Напомним, Евро-2020 пройдет в 12 странах. Первый матч состоится в Риме. В Италии в настоящий момент зарегистрирована вспышка коронавируса.
Число заболевших превысило 220 человек. Некоторые матчи чемпионата Италии были перенесены или пройдут при пустых трибунах. 0