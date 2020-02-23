«Гранада» разгромно обыграла «Осасуну»

Дарвин Мачис
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Гости одержали победу со счетом 3:0.
Все голы были забиты до перерыва. Дублем в составе «Гранады» отметился Дарвин Мачис, еще один мяч на счету Димитри Фулькье.
«Гранада» набрала 36 очков и занимает девятое место в Примере. «Осасуна» (31 очко) занимает двенадцатую позицию.
Примера. 25-й тур
«Осасуна» — «Гранада» — 0:3 (0:3)
Голы: Мачис, 4 (0:1). Мачис, 28 (0:2). Фулькье, 41 (0:3)«Осасуна»: С.Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес (Мерида, 61), Брашанац, Р.Гарсия (Лопес, 72), Ибаньес (Арнаис, 61), Гальего«Гранада»: Силва, Фулькье, Диас, Дуарте, Санчес, Нева, Гоналон, Я.Эррера (Брайс, 86), Сольдадо, Мачис (Вико, 78), Фернандес (Пуэртас, 69)Предупреждения: Я.Эррера, 55. Видаль, 57. Ибаньес, 59. Мерида, 78