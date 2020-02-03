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    Экс-наставник «Спортинга» и «Порту» возглавил сборную Венесуэлы

    Футбол Трансферы Сборная Венесуэлы Порту Сборная Саудовской Аравии
    Португалец Жозе Пезейру стал новым главным тренером сборной Венесуэлы, сообщает Record.

    Жозе Пезейру
    Жозе Пезейру

    Для Пезейру это будет вторая сборная в карьере. С 2009 по 2011 он тренировал Саудовскую Аравию.

    С 2018 года Пезейру оставался без работы после ухода из лиссабонского «Спортинга». Также в его карьере тренера были «Насьонал», мадридский «Реал» (один сезон в качестве помощника), «Аль-Хиляль», «Панатинаикос», «Рапид Бухарест», «Брага», «Аль-Вахда», «Аль-Ахли» (Каир), «Порту» и «Шарджа».

    Отмечается, что перед португальцем поставлены задача впервые в истории вывести Венесуэлу на чемпионат мира. Отборочный турнир в Южной Америке стартует в марте. 0

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