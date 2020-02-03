Экс-наставник «Спортинга» и «Порту» возглавил сборную Венесуэлы

Португалецстал новым главным тренером сборной, сообщает Record.

Для Пезейру это будет вторая сборная в карьере. С 2009 по 2011 он тренировал Саудовскую Аравию.

С 2018 года Пезейру оставался без работы после ухода из лиссабонского «Спортинга». Также в его карьере тренера были «Насьонал», мадридский «Реал» (один сезон в качестве помощника), «Аль-Хиляль», «Панатинаикос», «Рапид Бухарест», «Брага», «Аль-Вахда», «Аль-Ахли» (Каир), «Порту» и «Шарджа».

Отмечается, что перед португальцем поставлены задача впервые в истории вывести Венесуэлу на чемпионат мира. Отборочный турнир в Южной Америке стартует в марте. 0