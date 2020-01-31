«Вест Хэм» подписал полузащитника «Халл Сити»

В Hull Daily Mail сообщили о том, чтоприобрел вингера. Футболист является вторым бомбардиром Чемпионшипа в этом сезоне.

Известно, что Боуэн обошелся «молотобойцам» в 14 млн фунтов. Также они должны будут выплатить 8 млн фунтов в качестве бонусов. Зарплата полузащитника будет увеличена с 9 до 50 тысяч фунтов в неделю.

23-летний вингер будет готов присоединиться к «хаммерс» после прохождении медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендовал «Кристал Пэлас», но сам игрок выбрал «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне Чемпионшипа футболист забил 16 голов в 29 матчах, став вторым бомбардиром турнира. 0