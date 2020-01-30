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    Смолов перешел в «Сельту»

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    Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту», сообщает пресс-служба «железнодорожников».

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. Опция выкупа форварда, прописанная в контракте между клубами, составляет примерно 6 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».

    Пресс-служба «Сельты» сообщает, что игрок еще не прошел медицинское обследование.

    В этом сезоне Смолов провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

    После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу. 0

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