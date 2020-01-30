«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 35-й минуте. Фред навесил со стандартного положения с левого фланга атаки, после чего мяч был вынесен Бернарду Силвой прямо на Матича и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот Браво.
На 76-й минуте «МЮ» остался в меньшинстве. Матич получил вторую желтую карточку за грубый фол против Гюндогана в центре поля.
В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:1. По сумме двух игр команда пробилась в финал, где сыграет с «Астон Виллой».
Кубок английской лиги. 1/2 финала
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (0:1)
Гол: Матич, 35«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Жоау Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, Де Брейне (Стоунс, 90+1), Махрез (Сильва, 68), Агуэро (Габриэл Жезус, 90+3), Стерлинг«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79), Уильямс, Лингард (Перейра, 65), Фред, Матич, Гринвуд (Джеймс, 46), МарсьяльПредупреждения: Матич, 51. Эрнандес, 57. Отаменди, 87Удаление: Матич, 76