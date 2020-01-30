«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:1, обзор гола

В ответном матче 1/2 финала Кубка Английской лигипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный мяч был забит на 35-й минуте. Фред навесил со стандартного положения с левого фланга атаки, после чего мяч был вынесен Бернарду Силвой прямо на Матича и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот Браво.

На 76-й минуте «МЮ» остался в меньшинстве. Матич получил вторую желтую карточку за грубый фол против Гюндогана в центре поля.

В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:1. По сумме двух игр команда пробилась в финал, где сыграет с «Астон Виллой».