«Транмир» — «Манчестер Юнайтед»: счет 0:6, обзор голов

В 1/16 финала Кубка Англииполностью разбил, выиграв с разгромным счетом 0:6.

Гости уверенно вели в счету уже после первой половины игры, забив 5 безответных мячей. Первые три мяча были забиты с перерывом в три минуты.

Сначала счет открыл Магуайр. Затем гол забил Далот, а за ним следом отметился Лингард. Четвертый мяч МЮ забил Джонс. Гол в раздевалку оформил Марсьяль.

Во втором тайме зрители увидели единственный забитый мяч, автором которого стал Гринвуд.

Марсьяль и Магуайр отметились голом и ассистом.