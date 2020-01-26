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    «Ман Юнайтед» не оставил шансов «Транмир Роверс»

    «Транмир» — «Манчестер Юнайтед»: счет 0:6, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» полностью разбил «Транмир», выиграв с разгромным счетом 0:6.

    Мейсон Гринвуд
    Мейсон Гринвуд

    Гости уверенно вели в счету уже после первой половины игры, забив 5 безответных мячей. Первые три мяча были забиты с перерывом в три минуты.

    Сначала счет открыл Магуайр. Затем гол забил Далот, а за ним следом отметился Лингард. Четвертый мяч МЮ забил Джонс. Гол в раздевалку оформил Марсьяль.

    Во втором тайме зрители увидели единственный забитый мяч, автором которого стал Гринвуд.

    Марсьяль и Магуайр отметились голом и ассистом.

    Кубок Англии. 1/16
    «Транмир» — «Манчестер Юнайтед» — 0:6
    Голы: 0:1 — 10 Магуайр, 0:2 — 13 Диогу Далот, 0:3 — 16 Лингард, 0:4 — 41 Джонс, 0:5 — 45 Марсьяль, 0:6 — 56, пенальти Гринвуд«Транмир»: Дэвис, Кларк, Райделг, Кэприс, Монте, Дэннс, Моррис, Перкинс (Гилмор, 65), Феррьер (Маллин, 74), Дженнингс, Тэйлор (Хепберн-Мерфи, 74)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Шоу, Линделеф, Джонс, Диогу Далот, Лингард, Матич (Фред, 46), Марсьяль (Чонг, 46), Перейра, Магуайр (Уильямс, 64), ГринвудПредупреждения: Джонс (4), Дэвис (55)
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