«Лестер» — «Вест Хэм»: счет матча 4:1, обзор голов

В рамках 24-го тура английской Премьер-лигипринимали одержал победу со счетом 4:1.

В первом тайме хозяева дважды поразили ворота соперника. Сначала отличился Харви Бернс после передачи Рикарду, а затем сам Рикарду реализовал пас Барнса перед перерывом — 2:0.

После перерыва Марк Нобл c пенальти сократил отставание, но в концовке «Лестер» также заработал 11-метровый — наказание исполнил Айосе Перес. На 88-й минуте Перес оформил дубль и установил окончательный счет.

«Лестер» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ман Сити» на три очка. «Вест Хэм» идет 17-м, имея на счету 23 пункта.