«Лестер» — «Вест Хэм»: счет матча 4:1, обзор голов

«Лестер» продолжает погоню за «Ман Сити»
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В первом тайме хозяева дважды поразили ворота соперника. Сначала отличился Харви Бернс после передачи Рикарду, а затем сам Рикарду реализовал пас Барнса перед перерывом — 2:0.
После перерыва Марк Нобл c пенальти сократил отставание, но в концовке «Лестер» также заработал 11-метровый — наказание исполнил Айосе Перес. На 88-й минуте Перес оформил дубль и установил окончательный счет.
«Лестер» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ман Сити» на три очка. «Вест Хэм» идет 17-м, имея на счету 23 пункта.
АПЛ. 24-й тур
«Лестер» — «Вест Хэм» — 4:1
Голы: Барнс, 24, Перейра, 45+4, Перес, 81, 88 — Нобл, 50 (с пенальти)«Лестер»: Шмайхель, Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл, Перес, Тилеманс, Менди (Ндиди, 34), Мэддисон, Барнс (Морган, 83), Варди (Ихеаначо, 83)«Вест Хэм»: Рандолф, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Снодграсс (Форналс, 46), Райс, Нобл, Масуаку (Антонио, 46), Лансини, АллерПредупреждения: Шмайхель — Огбонна