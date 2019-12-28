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    «Эвертон» одержал вторую победу под руководством Анчелотти

    «Ньюкасл» — «Эвертон»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 20-го тура Английской премьер-лиги «Эвертон» на выезде переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.

    «Эвертон»
    «Эвертон»

    Счет на 13-й минуте открыли «ириски» — гол на счету Доминика Калверта-Льюина. На 56-й минуте Фабиан Шер сравнял счет с передачи Энди Кэррола.

    Спустя восемь минут «Эвертон» вновь вырвался вперед — Калверт-Льюин оформил дубль.

    Ливерпульский клуб одержал две победы в двух играх под руководством Карло Анчелотти.

    «Ириски» поднялись в таблице АПЛ на десятое место — у команды 25 очков после 20 матчей.

    На 11-е место «Эвертон» оттеснил как раз «Ньюкасл». У «сорок» тоже 25 очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

    1 января «Ньюкасл» примет «Лестер», а «Эвертон» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».

    В другом матче отчетного тура «Уотфорд» добился домашней победы над «Астон Виллой» — 3:0.

    Счет на 42-й минуте открыл форвард «шершней» Трой Дини, а на 67-й минуте он оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

    Счет стал крупным на 71-й минуте — Исмаила Сарр забил третий мяч.

    Отметим, что с 57-й минуты «Уотфорд» играл в меньшинстве после удаления Адриана Мариаппы.

    Еще в одном матче 20-го тура АПЛ «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» свели встречу вничью — 1:1.

    Забитыми мячами отличились Джеймс Томкинс (50) и Дэнни Ингс (74). 0

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