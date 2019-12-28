«Ньюкасл» — «Эвертон»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет на 13-й минуте открыли «ириски» — гол на счету Доминика Калверта-Льюина. На 56-й минуте Фабиан Шер сравнял счет с передачи Энди Кэррола.
Спустя восемь минут «Эвертон» вновь вырвался вперед — Калверт-Льюин оформил дубль.
Ливерпульский клуб одержал две победы в двух играх под руководством Карло Анчелотти.
«Ириски» поднялись в таблице АПЛ на десятое место — у команды 25 очков после 20 матчей.
На 11-е место «Эвертон» оттеснил как раз «Ньюкасл». У «сорок» тоже 25 очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.
1 января «Ньюкасл» примет «Лестер», а «Эвертон» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».
В другом матче отчетного тура «Уотфорд» добился домашней победы над «Астон Виллой» — 3:0.
Счет на 42-й минуте открыл форвард «шершней» Трой Дини, а на 67-й минуте он оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.
Счет стал крупным на 71-й минуте — Исмаила Сарр забил третий мяч.
Отметим, что с 57-й минуты «Уотфорд» играл в меньшинстве после удаления Адриана Мариаппы.
Еще в одном матче 20-го тура АПЛ «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» свели встречу вничью — 1:1.
Забитыми мячами отличились Джеймс Томкинс (50) и Дэнни Ингс (74). 0