«Ньюкасл» — «Эвертон»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 20-го тура Английской премьер-лигина выезде переигралсо счетом 2:1.

Счет на 13-й минуте открыли «ириски» — гол на счету Доминика Калверта-Льюина. На 56-й минуте Фабиан Шер сравнял счет с передачи Энди Кэррола.

Спустя восемь минут «Эвертон» вновь вырвался вперед — Калверт-Льюин оформил дубль.

Ливерпульский клуб одержал две победы в двух играх под руководством Карло Анчелотти.

«Ириски» поднялись в таблице АПЛ на десятое место — у команды 25 очков после 20 матчей.

На 11-е место «Эвертон» оттеснил как раз «Ньюкасл». У «сорок» тоже 25 очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

1 января «Ньюкасл» примет «Лестер», а «Эвертон» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».

В другом матче отчетного тура «Уотфорд» добился домашней победы над «Астон Виллой» — 3:0.

Счет на 42-й минуте открыл форвард «шершней» Трой Дини, а на 67-й минуте он оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

Счет стал крупным на 71-й минуте — Исмаила Сарр забил третий мяч.

Отметим, что с 57-й минуты «Уотфорд» играл в меньшинстве после удаления Адриана Мариаппы.

Еще в одном матче 20-го тура АПЛ «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» свели встречу вничью — 1:1.

Забитыми мячами отличились Джеймс Томкинс (50) и Дэнни Ингс (74). 0