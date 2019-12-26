«МЮ» — «Ньюкасл»: счет матча 4:1, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Антони Марсьяль, еще по голу забили Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд.
Единственный мяч гостей в начале поединка забил Мэттью Лонгстафф.
«МЮ» набрал 28 очков и занимает 7-е место в таблице АПЛ. В активе «сорок» — 25 очков и 10-я строчка.
АПЛ. 19-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:1 (3:1)
Голы: М.Лонгстафф, 17 (0:1). Марсьяль, 24 (1:1). Гринвуд, 36 (2:1). Рэшфорд, 41 (3:1). Марсьяль, 51 (4:1)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Перейра, Мактоминэй (Погба, 46), Фред, Гринвуд, Марсьяль (Мата, 67), Рэшфорд (Лингард, 63)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Шер (Крафт, 88), Лежен, Манкильо, Альмирон (Йедлин, 63), Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Виллемс, Гэйл (Атсу, 59), ЖоэлинтонПредупреждения: Мактоминэй, 1. Перейра, 35. Шер, 38. Йедлин, 81