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    «Вест Хэм» рассматривает варианты с уходом Ярмоленко

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    По данным Football Insider, «Вест Хэм» готов продать вингера Андрея Ярмоленко. Отмечается, что тренерский штаб недоволен качеством игры футболиста.

    Андрей Ярмоленко
    Андрей Ярмоленко

    После травмы Ярмоленко получал шансы и выходил на замену, а также подпускался к стартовому составу. Однако в последнее время украинец не попадает в состав даже несмотря на травмы некоторых ведущих игроков.

    Таким образом, «молотобойцы» могут продать футболиста уже в это трансферное окно. Компанию Ярмоленко могут составить Джек Уилшер и Карлос Санчес, которые тоже редко выходят на поле.

    В Лондон Ярмоленко переехал из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. Трансфер украинца обошелся «хаммерс» в 20 млн евро. 0

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