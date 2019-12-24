«Вест Хэм» рассматривает варианты с уходом Ярмоленко

По данным Football Insider,готов продать вингера. Отмечается, что тренерский штаб недоволен качеством игры футболиста.

После травмы Ярмоленко получал шансы и выходил на замену, а также подпускался к стартовому составу. Однако в последнее время украинец не попадает в состав даже несмотря на травмы некоторых ведущих игроков.

Таким образом, «молотобойцы» могут продать футболиста уже в это трансферное окно. Компанию Ярмоленко могут составить Джек Уилшер и Карлос Санчес, которые тоже редко выходят на поле.

В Лондон Ярмоленко переехал из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. Трансфер украинца обошелся «хаммерс» в 20 млн евро. 0