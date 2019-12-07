АПЛ. Поражение «Челси», «Ливерпуль» в гостях у «Борнмута»

«Эвертон» — «Челси» 3:1
«Челси» потерпел поражение от «Эвертона» в выездном матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
«Ириски» вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Ришарлисон головой замкнул навесную передачу от Джибриля Сидибе.
На 49-й минуте Доминик Калверт-Льюин удвоил преимущество «Эвертона», расстреляв чужие ворота с близкого расстояния.
«Челси» сократил отставание спустя три минуты. Маттео Ковачич великолепно пробил издали, угодив точно в ближний угол.
Окончательный результат на 84-й минуте установил Калверт-Льюин, оказавшийся самым расторопным в чужой штрафной площади.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (29 очков), а «Эвертон» — 14-е (17 очков).
«Борнмут» — «Ливерпуль»
7 декабря, 18:00 мск
«Тоттенхэм» — «Бернли»
7 декабря, 18:00 мск
«Уотфорд» — «Кристал Пэлас»
7 декабря, 18:00 мск
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
7 декабря, 20:30 мск
«Астон Вилла» — «Лестер»
8 декабря, 17:00 мск
«Норвич» — «Шеффилд Юнайтед»
8 декабря, 17:00 мск
«Ньюкасл» — «Саутгемптон»
8 декабря, 17:00 мск
«Брайтон» — «Вулверхэмптон»
8 декабря, 19:30 мск