Антон Миранчук готов уехать в Германию

Полузащитник «Локомотива»высказался о возможной карьере в Европе.

«Загадывать не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность… Матчи Лиги чемпионов — возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

Объективно, я бы попробовал себя сначала в "Валенсии", потому что замахиваться сразу на "Барселону" неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол — более высокий уровень.

Мне кажется, мы с братом окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива». 0