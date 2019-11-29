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    Антон Миранчук готов уехать в Германию

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    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о возможной карьере в Европе.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    «Загадывать не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность… Матчи Лиги чемпионов — возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

    Объективно, я бы попробовал себя сначала в "Валенсии", потому что замахиваться сразу на "Барселону" неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол — более высокий уровень.

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    • Мне кажется, мы с братом окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива». 0

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