В Африке могут создать единую лигу из 20 лучших клубов

Президент ФИФАвыступил с инициативой создания единой африканской футбольной лиги.

«Мы можем взять 20 лучших африканских клубов и поместить их в единую лигу. Такой чемпионат может приносить прибыль в размере 200 миллионов долларов ежегодно, он войдет в десятку лучших в мире.

Нам нужно собрать миллиард долларов, чтобы дать каждой африканской стране настоящий футбольный стадион, отвечающий стандартам ФИФА. Мы выберем лучших африканских рефери и будем им хорошо платить. Мы избавимся от политики в этом вопросе и сделаем африканских судей профессионалами. Я хочу вывести футбол в Африке на высший мировой уровень», — цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

Отметим, что на постройку новых стадионов в Африке чиновники планируют вложить порядка одного миллиарда долларов. 0