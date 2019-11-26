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    Сборная России может выступить без флага и гимна на ЧМ-2022

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    Как заявил юрист Михаил Прокопец, если WADA отстранит сборную России по футболу из-за допингового скандала, то команда сможет выступить на ЧМ-2022 без флага и гимна.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что России могут запретить участвовать в международных соревнованиях за несоблюдение антидопинговых правил. Вполне вероятно, что решение WADA также затронет и российскую сборную по футболу, которой предстоит выступить на Евро-2020 и ЧМ-2022.

    «Прежде всего, хотел бы сказать, что все мои высказывания являются не утверждениями, а предположениями. Как подписант Кодекса WADA и Стандарта соответствия, ФИФА должна выполнять указания Всемирного антидопингового агентства. На мой взгляд, есть шансы, что УЕФА тоже. К сожалению, решение, которое будет принято исполкомом ФИФА, затронет и футбол. Но не клубный, а турниры сборных, а именно major events. В заявлении WADA было сказано о чемпионате мира, но не упомянут чемпионат Европы. Все зависит от того, как ВАДА будет интерпретировать понятие major event. Возможно, это будут любые крупные международные турниры. Но пока речь только о чемпионате мира.

    Насчет того, под угрозой ли проведение матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге, я пока ничего сказать не могу. А участию сборной России в самом турнире, на мой взгляд, ничего не угрожает. Если будет доказано, что ни один футболист и тренер не нарушал антидопинговые правила, то и вопросов не будет. Кроме одного — под каким флагом команда туда поедет? Понимаете, на основании того документа, что был опубликован, утверждать ничего нельзя. Его можно только так или иначе интерпретировать. Утверждать можно только то, что ФИФА однозначно должна выполнять любые решения исполкома ВАДА, которые будут приняты 9 декабря. Если WADA примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России, как таковая, участия не примет. Только в качестве независимой команды. И один из вероятных сценариев, что пляжный чемпионат мира 2021 года будет перенесен из России в другую страну», — передает слова юриста «Чемпионат». 0

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