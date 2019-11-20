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    Сборная России закончила отбор Евро-2020 разгромом Сан-Марино

    Сан-Марино — Россия: счет матча 0:5, обзор голов

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    Сборная России обыграла команду Сан-Марино (5:0) в гостевом матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет уже на 3-й минуте. Проникли россияне в чужую штрафную, прострел не прошёл, но отскок мяча получился прямо на ногу Кузяеву, который ударом в касание пробил точно в угол ворот.

    А на 19-й минуте хозяева неудачно вынесли мяч через свою штрафную, Кузяев сыграл на перехвате и пробил под дальнюю девятку, но голкипер в прыжке дотянулся до мяча. Петров успел первым на добивание, не промахнувшись ударом из вратарской.

    Счет стал крупным на 49-й минуте. Петров от правого края штрафной выполнил зрячую подачу в центр, откуда Алексей Миранчук головой вколотил мяч в сетку ворот.

    На 56-й минуте Алексей Ионов подхватил мяч у штрафной, а далее прицельно пробил под дальнюю штангу — без шансов на спасение.

    Окончательный счет был установлен на 78-й минуте. Кузяев красиво развернулся и сделал передачу к правому краю штрафной на Петрова, тот прострелил к линии вратарской, а уже Комличенко продавил защитника и отправил мяч в ворота.

    В другом матче группы I сборная Бельгии на своем поле разгромила команду Кипра со счетом 6:1.

    Счет в матче на 14-й минуте открыли киприоты — отличился Николас Иоанну. Две минуты спустя Кристиан Бентеке сравнял счет.

    До перерыва бельгийцы забили еще трижды — Кевин Де Брёйне оформил дубль на 35-й и 41-й минутах, а Янник Карраско сделал счет крупным на 44-й минуте.

    На 51-й минуте защитник сборной Кипра Кипрос Христофору срезал мяч в свои ворота, а на 67-й минуте Кристиан Бентеке забил свой второй мяч в этом матче.

    Лидеры рейтинга ФИФА одержали десять побед в десяти играх отбора, включая два выигрыша у России — 3:1 и 4:1.

    Всего бельгийцы забили в отборочном турнире 40 голов, а пропустили — 3 (причем два из них — от россиян).

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I
    Бельгия — Кипр — 6:1 (4:1)
    Голы: Н.Иоанну, 14 (0:1). Бентеке, 16 (1:1). Де Брейне, 36 (2:1). Де Брейне, 41 (3:1). Феррейра-Карраско, 44 (4:1). Христофи, 51 — в свои ворота (5:1). Бентеке, 68 (6:1)Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Денайер, Коббо, Де Брейне (Прат, 68), Т.Азар, Феррейра-Карраско, Тилеманс, Ванакен, Э.Азар (Версхарен, 64), Бентеке (Ориги, 79)Кипр: Михаил, Меркис, Н.Иоанну (Кусулос, 67), Вилер, Христофору, Артиматас, Кириаку, Кастанос, Шполярич (Эфрем, 79), Кости (Папулис, 81), СотириуПредупреждение: Меркис, 20

    Еще в одном матче группы сборная Шотландии одержала волевую домашнюю победу над Казахстаном со счетом 3:1.

    Счет в матче открыли гости — на 37-й минуте ворота шотландцев поразил Бактийор Зайнутдинов. Отыгрались хозяева на 48-й минуте — отличился Джон Макгинн.

    Стивен Нейсмит на 64-й минуте вывел сборную Шотландии вперед, а в компенсированное время Джон Макгинн оформил дубль и установил окончательный счет.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I
    Шотландия — Казахстан — 3:1 (0:1)
    Голы: Зайнутдинов, 34 (0:1). Макгинн, 48 (1:1). Нейсмит, 64 (2:1). Макгинн, 90+1 (3:1)Шотландия: Маршалл, Палмер, Маккенна, Тэйлор, Галлахер, Форрест, Джэк, Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 90+1), Кристи (Флек, 83), Нейсмит (Берк, 77)Казахстан: Непогодов, Логвиненко, Шомко, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен, Исламхан (Куат, 74), Перцух (Федин, 74), Щеткин (Аймбетов, 83), ЗайнутдиновПредупреждения: Исламхан, 22. Абикен, 44. Галлахер, 66. Марочкин, 67. Куат, 82

    Напомним, что Бельгия и Россия досрочно завоевали право сыграть в финальной части Евро-2020, заняв первое и второе место в квартете соответственно. 0

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