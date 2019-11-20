Сан-Марино — Россия: счет матча 0:5, обзор голов

Гости открыли счет уже на 3-й минуте. Проникли россияне в чужую штрафную, прострел не прошёл, но отскок мяча получился прямо на ногу Кузяеву, который ударом в касание пробил точно в угол ворот.
А на 19-й минуте хозяева неудачно вынесли мяч через свою штрафную, Кузяев сыграл на перехвате и пробил под дальнюю девятку, но голкипер в прыжке дотянулся до мяча. Петров успел первым на добивание, не промахнувшись ударом из вратарской.
Счет стал крупным на 49-й минуте. Петров от правого края штрафной выполнил зрячую подачу в центр, откуда Алексей Миранчук головой вколотил мяч в сетку ворот.
На 56-й минуте Алексей Ионов подхватил мяч у штрафной, а далее прицельно пробил под дальнюю штангу — без шансов на спасение.
Окончательный счет был установлен на 78-й минуте. Кузяев красиво развернулся и сделал передачу к правому краю штрафной на Петрова, тот прострелил к линии вратарской, а уже Комличенко продавил защитника и отправил мяч в ворота.
В другом матче группы I сборная Бельгии на своем поле разгромила команду Кипра со счетом 6:1.
Счет в матче на 14-й минуте открыли киприоты — отличился Николас Иоанну. Две минуты спустя Кристиан Бентеке сравнял счет.
До перерыва бельгийцы забили еще трижды — Кевин Де Брёйне оформил дубль на 35-й и 41-й минутах, а Янник Карраско сделал счет крупным на 44-й минуте.
На 51-й минуте защитник сборной Кипра Кипрос Христофору срезал мяч в свои ворота, а на 67-й минуте Кристиан Бентеке забил свой второй мяч в этом матче.
Лидеры рейтинга ФИФА одержали десять побед в десяти играх отбора, включая два выигрыша у России — 3:1 и 4:1.
Всего бельгийцы забили в отборочном турнире 40 голов, а пропустили — 3 (причем два из них — от россиян).
Еще в одном матче группы сборная Шотландии одержала волевую домашнюю победу над Казахстаном со счетом 3:1.
Счет в матче открыли гости — на 37-й минуте ворота шотландцев поразил Бактийор Зайнутдинов. Отыгрались хозяева на 48-й минуте — отличился Джон Макгинн.
Стивен Нейсмит на 64-й минуте вывел сборную Шотландии вперед, а в компенсированное время Джон Макгинн оформил дубль и установил окончательный счет.
Напомним, что Бельгия и Россия досрочно завоевали право сыграть в финальной части Евро-2020, заняв первое и второе место в квартете соответственно. 0