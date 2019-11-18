В МЮ определились с зимними трансферными целями

Как сообщает Mirror,определился с трансферными целями на ближайшую зиму. Главный тренер «манкунианцев»р назвал восьмерых футболистов.

Отмечается, что уже этой зимой специалист может получить деньги на усиление состава. В планах норвежца сделать пару громких трансферов. В первую очередь МЮ обратил внимание на Эрлинга Холанда из «Зальцбурга», а также на Джеймса Мэддисона из «Лестер Сити».

Кроме этих двух игроков в список целей клуба попали Деклан Райс («Вест Хэм»), Мусса Дембеле («Лион»), Каллум Уилсон («Борнмут»), Джон МакГин и Джек Грилиш («Астон Вилла»).

Сейчас «Ман Юнайтед» на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Руководство хочет закончить сезон в зоне Лиги чемпионов, поэтому готово выделить деньги на приобретение новых футболистов. 0