В МЮ определились с зимними трансферными целями

Джеймс Мэддисон
globallookpress.com
Отмечается, что уже этой зимой специалист может получить деньги на усиление состава. В планах норвежца сделать пару громких трансферов. В первую очередь МЮ обратил внимание на Эрлинга Холанда из «Зальцбурга», а также на Джеймса Мэддисона из «Лестер Сити».
Кроме этих двух игроков в список целей клуба попали Деклан Райс («Вест Хэм»), Мусса Дембеле («Лион»), Каллум Уилсон («Борнмут»), Джон МакГин и Джек Грилиш («Астон Вилла»).
Сейчас «Ман Юнайтед» на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Руководство хочет закончить сезон в зоне Лиги чемпионов, поэтому готово выделить деньги на приобретение новых футболистов. 0