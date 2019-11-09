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    Тедеско: Мы очень плотно работаем над стандартами

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче чемпионата России.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Сегодня ни одна замена не была произведена из-за того, что футболисты плохо играли. Все было сделано, потому что ребята устали. Но это был непростой выбор.

    Сегодня мы забили с пенальти. Мы очень плотно работаем над стандартами. Постоянно. Очень много зависит от того, как летит мяч после подач. Сегодня ребята выполнили наши установки.

    Они вовремя и грамотно открывались, но мяч не доходил до футболистов. Мы знали, как играет соперник при стандартах, но сегодня не получилось реализовать задуманное. Работа ведется плотно.

    Гапонов заслужил место в старте. Две недели назад он подошел ко мне и попросился сыграть за вторую команду. Это о многом говорит.

    Можно было сыграть в четыре защитника или опустить в оборону Крала, но сегодня был черед Ильи», — приводит слова Тедеско Sportbox.ru.

    «Спартак» проведет следующий матч 24 ноября против «Урала». 0

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