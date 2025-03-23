Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

«Ак Барс» — «Автомобилист» Фото: globallookpress.com
Западная конференция:
- «Локомотив» (Ярославль) (1) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (8);
- «Динамо» (Москва) (2) — СКА (Санкт-Петербург) (7);
- «Спартак» (Москва) (3) — «Северсталь» (Череповец) (6);
- «Динамо» (Минск) (4) — ЦСКА (Москва) (5).
Восточная конференция:
- «Трактор» (Челябинск) (1) — «Адмирал» (Владивосток) (8);
- «Салават Юлаев» (Уфа) (2) — «Сибирь» (Новосибирск) (7);
- «Металлург» (Магнитогорск) (3) — «Авангард» (Омск) (6);
- «Автомобилист» (Екатеринбург) (4) — «Ак Барс» (Казань) (5).
Первые матчи плей-офф КХЛ состоятся 26-го марта. За всеми прогнозами розыгрыша Кубка Гагарина можно следить по этой ссылке.