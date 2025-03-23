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    Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

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    Сегодня, 23-го марта завершился регулярный чемпионат КХЛ. Таким образом, определились все пары 1-го раунда плей-офф КХЛ.

    «Ак Барс» — «Автомобилист»
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    «Ак Барс» — «Автомобилист»

    Западная конференция:

    • «Локомотив» (Ярославль) (1) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (8);

    • «Динамо» (Москва) (2) — СКА (Санкт-Петербург) (7);

    • «Спартак» (Москва) (3) — «Северсталь» (Череповец) (6);

    • «Динамо» (Минск) (4) — ЦСКА (Москва) (5).

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    • Восточная конференция:

    • «Трактор» (Челябинск) (1) — «Адмирал» (Владивосток) (8);

    • «Салават Юлаев» (Уфа) (2) — «Сибирь» (Новосибирск) (7);

    • «Металлург» (Магнитогорск) (3) — «Авангард» (Омск) (6);

    • «Автомобилист» (Екатеринбург) (4) — «Ак Барс» (Казань) (5).

    Первые матчи плей-офф КХЛ состоятся 26-го марта. За всеми прогнозами розыгрыша Кубка Гагарина можно следить по этой ссылке.

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