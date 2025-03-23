Турция, Греция и Сербия пробились в высший дивизион Лиги наций

Завершились 3 ответных стыковых матча за право выступать в Лиге А Лиги наций.

В одной из встреч Турция разгромила Венгрию со счетом 3:0.

В составе гостей голы записали на свой счет Хакан Чалханоглу на 37-й минуте с пенальти, Арда Гюлер на 39-й минуте и Абдюлькерим Бардакджи на 90-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В Венгрия — Турция 0:3 Голы: 0:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (37'), 0:2 Арда Гюлер (39'), 0:3 Абдюлькерим Бардакджи (90') Венгрия: Денеш Дибуш, Аттила Фиола (Лоик Него, 46'), Вилли Орбан, Мартон Дардаи (Аттила Салаи, 60'), Бендегуз Болла, Милош Керкез, Бенце Дардаи (Tamas Nikitscher, 46'), Балинт Вечей (Кевин Чобот, 74'), Даниэль Газдаг (Alex Toth, 60'), Доминик Собослаи, Барнабаш Варга Турция: Угурджан Чакыр, Эрен Эврен Эльмалы, Абдюлькерим Бардакджи, Самет Акайдын, Мерт Мюльдюр, Керем Актюркоглу (Baris Alper Yilmaz, 64'), Арда Гюлер (Ирфан Кавечи, 64'), Хакан Чалханоглу, Исмаиль Юксек (Салих Озкан, 46'), Кенан Йылдыз (Юсуф Акчичек, 82'), Огуз Айдын (Дениз Гюль, 71') Предупреждения: Аттила Фиола (21'), Исмаиль Юксек (30'), Керем Актюркоглу (43'), Мартон Дардаи (52'), Вилли Орбан (59'), Абдюлькерим Бардакджи (72'), Барнабаш Варга (73')

В параллельном матче Греция обыграла Шотландию со счетом 3:0.

У греков голами отличились Яннис Константелиас на 21-й минуте, Константинос Карецас на 42-й и Христос Дзолис на 46-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В Шотландия — Греция 0:3 Голы: 0:1 Яннис Константелиас (21'), 0:2 Константинос Карецас (42'), 0:3 Христос Дзолис (46') Шотландия: Крэйг Гордон, Энтони Ралстон, Джон Сауттар, Грант Хэнли, Эндрю Робертсон (Джеймс Уилсон, 73'), Билли Гилмор (Киран Тирни, 55'), Кенни Маклин (Льюис Фергюсон, 55'), Райан Кристи (Томми Конвей, 73'), Скотт МакТоминай, Джон МакГинн, Че Адамс (Джордж Хирст, 55') Греция: Константинос Цолакис, Димитрис Яннулис, Константинос Мавропанос, Георгиос Ваяннидис, Яннис Константелиас (Димитриос Пелькас, 72'), Константинос Карецас (Георгиос Масурас, 72'), Христос Зафейрис, Константинос Кульеракис, Вангелис Павлидис (Константинос Галанопулос, 83'), Христос Дзолис (Панайотис Рецос, 90'), Christos Mouzakitis (Фотис Иоаннидис, 83') Предупреждения: Льюис Фергюсон (61'), Вангелис Павлидис (69'), Джордж Хирст (71'), Christos Mouzakitis (74')

Еще в одной встрече Сербия оказалась сильнее Австрии, выиграл со счетом 2:0.

В составе хозяев голы записали на свой счет Неманья Максимович на 56-й минуте и Душан Влахович на 90-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В Сербия — Австрия 2:0 Голы: 1:0 Неманья Максимович (56'), 2:0 Душан Влахович (90') Сербия: Предраг Райкович, Страхиня Эракович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Алекса Терзич (Лука Йович, 46'), Андрия Живкович (Огнен Мимович, 90'), Неманья Гудель (Стефан Митрович, 46'), Неманья Максимович, Лазар Самарджич (Andrija Maksimovic, 83'), Саша Лукич (Мирко Топич, 83'), Душан Влахович Австрия: Александр Шлагер, Филипп Мвене (Марко Грюлль, 46'), Филипп Линхарт, Гернот Траунер, Мухаммед Чам (Марко Арнаутович, 46'), Конрад Лаймер, Романо Шмид, Николас Зайвальд, Флориан Гриллич (Давид Алаба, 75'), Патрик Виммер, Михаэль Грегорич (Кевин Штёгер, 75') Предупреждения: Неманья Максимович (17'), Александр Шлагер (68'), Стефан Митрович (86'), Патрик Виммер (90 + 5') Удаление: Гернот Траунер (68')

По итогам противостояний Турция, Греция и Сербия пробились в Лигу А Лиги наций. Венгрия, Шотландия и Австрия будут выступать в Лиге В.