Сборные Испании и Нидерландов сыграют между собой в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Испания

Испанцы ушли от поражения в первом четвертьфинальном матче благодаря точному удару Мерино в компенсированное время — 2:2. Еще один мяч на счету Нико Уильямса, который открыл счет уже на 9-й минуте.

Сборная Испании уверенно прошла групповой этап Лиги наций, заняв первое место в квартете с Данией, Сербией и Швейцарией. Единственные потерянные очки — в стартовом гостевом матче с сербами, после которого последовали пять побед подряд.

Испания выступает в Лиге наций в статусе действующего чемпиона — в финале розыгрыша 2022/2023 команда взяла верх над Хорватией, победив в серии 11-метровых.

Нидерланды

Нидерланды не удержали победу в первом четвертьфинальном матче, сыграв 2:2 на своем поле. Голы за «оранжевых» оформили Гакпо и Рейндерс, но концовка встречи вышла непростой — Хато получил удаление на 81-й минуте, а в компенсированное время хозяева пропустили ответный мяч.

«Оранжевые» заняли вторую строчку в своей группе Лиги наций, пропустив вперед только Германию. При этом Нидерланды опередили Венгрию и Боснию и Герцеговину, набрав 9 очков за 6 туров (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение).

Нидерланды достойно сыграли на Евро-2024, добравшись до полуфинальной стадии. Однако в борьбе за выход в финал «оранжевые» уступили сборной Англии и завершили выступление в четверке лучших.

Личные встречи

В 10-ти очных матчах сборная Нидерландов 5 раз праздновала победу, испанцы оказались сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Нидерланды с коэффициентом 1.72.