«Бавария» объявила об отставке Ковача с поста главного тренера

Мюнхенскаясообщила об отставке главного тренера команды

Договор с 48-летним специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Временно руководить командой будет помощник главного тренера Ханс Флик.

«Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент. Результаты, а также то, как мы играли в последний раз, заставили меня принять это решение.

Мы с братом Робертом благодарим "Баварию" за последние полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок Германии и Суперкубок.

Это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего», — заявил Ковач клубной пресс-службе.

«Бавария» в последнем матче чемпионата Германии проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимают в Бундеслиге четвертое место.

FC Bayern trennt sich von Niko Kovač:https://t.co/JbpIQqefBJ — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2019

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