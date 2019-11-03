ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл УокерТрудовая победа. Уокер и Агуэро потопили храбрый «Саутгемптон»
  • 23:11
    • «Бавария» объявила об отставке Ковача с поста главного тренера
  • 18:31
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 21:37
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном»
  • 21:14
    • Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: До слез обидно
  • 20:18
    • СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо»
    Все новости спорта

    «Бавария» объявила об отставке Ковача с поста главного тренера

    Футбол Бавария Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Мюнхенская «Бавария» сообщила об отставке главного тренера команды Нико Ковача.

    Нико Ковач
    Нико Ковач

    Договор с 48-летним специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Временно руководить командой будет помощник главного тренера Ханс Флик.

    «Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент. Результаты, а также то, как мы играли в последний раз, заставили меня принять это решение.

    Мы с братом Робертом благодарим "Баварию" за последние полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок Германии и Суперкубок.

    Это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего», — заявил Ковач клубной пресс-службе.

    «Бавария» в последнем матче чемпионата Германии проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимают в Бундеслиге четвертое место.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Юные покорители. Что стало с последними обладателями «Золотого мяча» U-17
  • 30/10/2019 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Лацио»
  • 1.72
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Лацио» плохой формой «Милана»?
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Сможет ли «Гранада» удержаться в тройке лидеров Примеры?
  • «Гранада» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Обыграет ли «Сент-Этьен» «Монако»?
  • «Сент-Этьен» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эдер Футбол РПЛ. Ничья «Локомотива», «Зенит» и ЦСКА обменялись голами, ничья в южном дербиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата России по футболу 18:472
  • 17:36
    • «Металлург» прервал победную серию «Сибири»
  • 17:09
    • «Салават Юлаев» отгрузил минскому «Динамо» девять шайб
  • 16:55
    • «Ротор» переиграл «Енисей» и вышел на второе место в ФНЛ
    «Ливерпуль» в очередной раз проявил победный характер Футбол «Ливерпуль» идет по стопам «МЮ» 1999 годаРеакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 04:370
  • Экспресс дня

  • Что принесут последние матчи первого круга РПЛ?
  • 2.80
    •
  • 22:38
    • «Хетафе» обыграл «Сельту»
  • 22:26
    • «Шальке» вырвал победу у «Аугсбурга»
  • 22:09
    • «Фиорентина» и «Парма» обменялись голами
    Артем Дзюба в матче с ЦСКА Футбол Эмоции в Санкт-Петербурге. «Зенит» и ЦСКА не перебодали друг другаКоманды забили по голу, сыграв вничью в центральном матче тура 00:180
  • 16:18
    • Барти выиграла Итоговый турнир WTA
  • 15:42
    • Хачанов и Рублев проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже
  • 15:00
    • Ковалев после поражения от Альвареса отправлен в больницу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие