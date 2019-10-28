Полузащитник «Витесса» извинился перед Слуцким

«Витесс» на своей странице в Twitter сообщил, что полузащитниквернулся к тренировкам с основной командой.

Хавбек ранее был отстранен от основы из-за конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.

«Базур вернулся в строй главной команды. Полузащитник принес свои извинения и с сегодняшнего дня сможет выходить на поле», — говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт произошел на тренировке. Базур столкнулся с одним из игроков и начал угрожать коллеге. После этого Слуцкий выгнал полузащитника, а тот в свою очередь высказался в адрес тренера: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду». 0