«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Англиина выезде победил— 3:1.

Голами в составе победителей отметились Скотт Мактоминэй, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

Отметим, что Рэшфорд и Марсьяль не забили по пенальти в первом тайме — оба раза «Норвич» выручил голкипер Тим Крул.

За «Норвич» гол престижа забил Онель Эрнандес.

Манкунианцы смогли победить в АПЛ впервые за 5 игр и поднялись на седьмое место в таблице чемпионата Англии, набрав 13 очков. «Норвич» идет на 19-й позиции, у команды 7 очков в активе.