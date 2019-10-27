«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:3, обзор голов

«Манчестер Юнайтед»
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Голами в составе победителей отметились Скотт Мактоминэй, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.
Отметим, что Рэшфорд и Марсьяль не забили по пенальти в первом тайме — оба раза «Норвич» выручил голкипер Тим Крул.
За «Норвич» гол престижа забил Онель Эрнандес.
Манкунианцы смогли победить в АПЛ впервые за 5 игр и поднялись на седьмое место в таблице чемпионата Англии, набрав 13 очков. «Норвич» идет на 19-й позиции, у команды 7 очков в активе.
АПЛ. 10-й тур
«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (0:2)
Голы: Мактоминэй, 21 (0:1). Рэшфорд, 30 (0:2). Марсьяль, 73 (0:3). Эрнандес, 88 (1:3)Нереализованные пенальти: Рэшфорд, 29 (вратарь), Марсьяль, 44 (вратарь)«Норвич»: Крул, Годфри, Льюис (Бирам, 66), Ааронс, Теттей, Ляйтнер (Штиперманн, 46), Амаду, Маклин, Кантуэлл (Эрнандес, 46), Пукки, Буэндия«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Перейра (Гарнер, 82), Мактоминэй, Марсьяль (Гринвуд, 75), Рэшфорд, Джеймс (Лингард, 80)Предупреждения: Годфри, 27. Ван-Биссака, 45. Янг, 60. Ааронс, 90+3