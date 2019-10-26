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    «Тамбов» на своем поле разгромил «Уфу»

    «Тамбов» — «Уфа»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» на своем поле разгромил «Уфу» — 3:0.

    Футболисты «Тамбова»
    Футболисты «Тамбова»

    Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда Михаил Костюков головой замкнул навес от Антона Килина.

    На 63-й минуте «волки» удвоили свое преимущество. Владимир Обухов нанес удар с правого края штрафной, а мяч рикошетом от перчаток Александра Беленова залетел в дальний угол ворот.

    Еще через три минуты Адесойе Ойеволе довел дело до разгрома, удачно сыграв головой после подачи углового.

    Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве, поскольку на 85-й минуте вторую желтую карточку получил Валерий Чуперка.

    РПЛ. 14-й тур
    «Тамбов» — «Уфа» — 3:0 (1:0)
    Голы: Костюков, 12 (1:0). Обухов, 63 (2:0). Ойеволе, 66 (3:0)«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе (Карасев, 90), Костюков (Аппаев, 72), Обухов (Хосонов, 79)«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Терентьев (Кротов, 46), Голубев, Карп, Тилль (Козлов, 69), Сухов, Бизяк, Вомбергар (Круговой, 46)Предупреждения: Вомбергар, 19. Голубев, 21. Бизяк, 37. Карп, 51. Тетрашвили, 53. Килин, 80. Чуперка, 82Удаление: Чуперка, 84 (грубая игра, вторая ж.к.)

    В турнирной таблице РПЛ «Уфа» занимает восьмое место (16 очков), а «Тамбов» — 16-е (11 очков). 0

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