Названы сроки восстановления Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украиныперенес операцию и пропустит 4-5 недель, информирует официальный сайт «горожан».

Напомним, 22 октября перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты» (5:1) украинец получил травму колена.

«Зинченко прикоснулся к колену и почувствовал что-то в кости. Он не выйдет на поле четыре или пять недель. Он перенес операцию, чтобы очистить колено», — заявил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

В текущем сезоне 22-летний Зинченко провел девять матчей за клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 0