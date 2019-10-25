Названы сроки восстановления Зинченко

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    Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко перенес операцию и пропустит 4-5 недель, информирует официальный сайт «горожан».

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    Напомним, 22 октября перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты» (5:1) украинец получил травму колена.

    «Зинченко прикоснулся к колену и почувствовал что-то в кости. Он не выйдет на поле четыре или пять недель. Он перенес операцию, чтобы очистить колено», — заявил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

    В текущем сезоне 22-летний Зинченко провел девять матчей за клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 0

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