Чехия — Англия: счет матча 2:1, обзор голов

Сборная Чехии одержала домашнюю победу над командой Англии (2:1) в матче 7-го тура группового этапа Евро-2020 в группе А.

Уже на 5-й минуте был назначен пенальти в ворота Чехии. Стерлинг ворвался в штрафную и на углу вратарской был откровенно сбит в подкате.

Кейн разбежался и мощно пробил с «точки» прямо по центру ворот, а Вацлик заранее прыгнул вправо и не смог спасти команду.

Отыгрались чехи на 9-й минуте. После углового Челюстка выиграл борьбу за мяч в центре штрафной, сделал скидку на Брабеца, и тот с полутора метров буквально протолкнул мяч в сетку.

А на 85-й минуте Роуз остался на газоне после стыка с оппонентом, в итоге Масопуст не встретил сопротивления на правом фланге, ворвался в штрафную площадь Англии и выполнил прострел в центр. Зденек Ондрашек в касание метров с одиннадцати отправил мяч в створ.

В другом матче группы А сборная Черногории на своем поле сыграла вничью с командой Болгариии — 0:0. 0