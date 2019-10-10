Малиновский: У сборной Украины есть опыт терять очки с командами ниже уровнем

Полузащитник сборной Украинырассказал о подготовке команды к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Литвой и Португалией.

Встречи состоятся 11-го и 14-го октября соответственно.

«Сегодня вместе с тренерским штабом посмотрели моменты, которые у нас не очень получались в двух предыдущих матчах.

Что именно? Точечные моменты в тактическом плане. Подходим к игре в боевой готовности. Знаем, что это самая важная игра на данный момент для нас. Поэтому настраиваемся только на победу.

Никакой недооценки не будет, ведь у нас есть опыт игр с командами, которые ниже уровнем, но мы теряли с ними очки или даже проигрывали. Такого в матче с Литвой произойти не должно», — цитирует Малиновского Football.ua. 0