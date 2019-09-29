Буффон побил рекорд Мальдини

Вратарьпобил рекорд бывшего защитникапо числу матчей на клубном уровне среди итальянцев, передает ТАСС.

В субботу, 28 сентября, 41-летний голкипер сыграл в домашней встрече шестого тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:0), данная игра стала 903-й для Буффона на клубном уровне. У Паоло Мальдини в активе 902 игры за «Милан».

Буффон начал карьеру в «Парме» в 1994 году и выступал за эту команду по 2001 год, проведя в ее составе 220 матчей. Потом он перебрался в «Ювентус», за который играл вплоть до 2018 года, проведя 656 игр. В ПСЖ, в составе которого Буффон выступал в прошлом сезоне, он отыграл еще 25 матчей.

Буффон является девятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны, чемпионом Франции, обладателем Кубка УЕФА с «Пармой» и чемпионом мира-2006 в составе национальной сборной Италии. 0