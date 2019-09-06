Нидерланды в результативном матче обыграли Германию

Сборная Нидерландов
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В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти
У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.
У Германии после четырех матчей в активе 9 очков. Немецкая сборная занимает второе место в группе С (лидирует Северная Ирландия — 12 очков). У Нидерландов — 6 очков после трех игр и третье место.
Евро-2020. Квалификация. Группа С
Германия — Нидерланды — 2:4 (1:0)
Голы: Гнабри, 9 (1:0). Ф.де Йонг, 59 (1:1). Та, 66 — в свои ворота (1:2). Кроос, 73 — с пенальти (2:2). Мален, 79 (2:3). Вайналдум, 90+1 (2:4)Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле, Та, Гинтер (Брандт, 84), Киммих, Кроос, Шульц, Гнабри, Вернер (Хаверц, 61), Ройс (Гюндоган, 61)Нидерланды: Силлессен, Дюмфрис (Преппер, 58), де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Мален, 58), Вайналдум, Ф.де Йонг, Промес, Депай, Бабел (Аке, 81)Предупреждения: Киммих, 35. Депай, 35. де Рон, 49. Ф.де Йонг, 72