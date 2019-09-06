Нидерланды в результативном матче обыграли Германию

в рамках квалификации Евро-2020 принимала. Встреча завершилась победой гостей.

В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти

У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.

У Германии после четырех матчей в активе 9 очков. Немецкая сборная занимает второе место в группе С (лидирует Северная Ирландия — 12 очков). У Нидерландов — 6 очков после трех игр и третье место.