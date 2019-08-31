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    Широков: «Зениту» будет крайне тяжело в Лиге чемпионов

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    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита».

    Роман Широков
    Роман Широков

    «"Зениту" дай бог в Лигу Европы выйти. "Бенфика" — это топ-клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов. Неудобный для наших команд. "Лион"? Наверное, смешно говорить о том, что "Зенит" и "Лион" равны. Французский клуб ставлю, безусловно, выше.

    "Зенит" совсем недавно встречался с "Лейпцигом". В одном матче питерцы проиграли, во втором — сыграли вничью. Просто с немцами мы чуть лучше играем, чем с португальцами и французами. Французы — вообще очень непростые для нас соперники, сложные.

    Так что "Зениту" придется крайне тяжело. Понятно, что задача-максимум — выйти из группы, а задача-минимум — Лига Европы. Но это будет невероятно тяжело сделать», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс». 0

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