Капитан «Шахтера» попросил отпустить его в «Рому»

Бразильский нападающий донецкоговыразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому».

Футболист публично попросил руководство «горняков» позволить ему осуществить трансфер.

«Дайте мне уйти. Спасибо богу за все. Мне предоставляется уникальная возможность», — написал бразилец в своем Instagram.

Ранее СМИ сообщали, что донецкий клуб запросил у римлян 30 миллионов евро за бразильца. Итальянцы не готовы платить такую сумму и отказываются вести дальнейшие переговоры. Если украинская сторона снизит свои требования, они могут быть продолжены.

Напомним, 31-летний хавбек выступает за «Шахтер» с января 2013 года. Всего за команду он провел 242 матча, в которых забил 44 гола и сделал 71 результативную передачу. 0