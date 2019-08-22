«Торино» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:3, обзор голов

В первом матче заключительного квалификационного раунда плей-офф Лиги Европыпотерпел домашнее поражение от— 2:3.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте — бразильский защитник туринского клуба Бремер срезал мяч в свои ворота.

На 59-й минуте португальский хавбек Диогу Жота удвоил преимущество «волков». «Торино» отквитал один мяч на 61-й минуте — отличился Лоренцо Де Сильвестри.

На 72-й минуте Рауль Хименес восстановил преимущество «Вулверхэмптона». А на 89-й минуте нападающий туринцев Андреа Белотти установил окончательный счет, реализовав пенальти.

Ответный матч пройдет в Англии 29 августа.

В параллельном матче братиславский «Слован» одержал домашнюю победу над греческим ПАОКом — 1:0.

Единственный мяч на четвертой добавленной минуте забил голландский защитник хозяев Минти Абена.

Еще в одном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы белградский «Партизан» одержал волевую домашнюю победу над норвежским «Мольде» — 2:1.

Счет на 43-й минуте открыли гости — отличился Матис Болли. В добавленное к первому тайму время Сейдуба Сума сравнял счет, а на 84-й минуте Зоран Тошич принес победу сербскому клубу. 0