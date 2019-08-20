Тиль: Раньше в таких матчах участия не принимал, чувства фантастические

Гус Тиль
«Спартак»
«Не могу ни с чем это сравнить. Стадион у "АЗ" не такой большой. Раньше в таких матчах участия не принимал. Так что чувства фантастические.
Тем более, в Голландии нельзя приезжать на такие гостевые матчи. Поэтому такую атмосферу нельзя сравнить ни с чем.
Меня пиротехника не пугает. Мне нравится. Конечно, перебор, что игра остановилась, но так все хорошо.
Наша игра понравилась. Особенно во втором тайме. Вопросов нет.
Успеем ли подготовиться к "Браге"? У нас нет другого выбора. Команда должна восстановиться. Мы все хотим продолжать играть в Европе»? — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0