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    Тиль: Раньше в таких матчах участия не принимал, чувства фантастические

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    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль после окончания дерби с ЦСКА (2:1) отметил, что ему никогда не доводилось играть при такой атмосфере на трибунах.

    Гус Тиль
    Гус Тиль

    «Не могу ни с чем это сравнить. Стадион у "АЗ" не такой большой. Раньше в таких матчах участия не принимал. Так что чувства фантастические.

    Тем более, в Голландии нельзя приезжать на такие гостевые матчи. Поэтому такую атмосферу нельзя сравнить ни с чем.

    Меня пиротехника не пугает. Мне нравится. Конечно, перебор, что игра остановилась, но так все хорошо.

    Наша игра понравилась. Особенно во втором тайме. Вопросов нет.

    Успеем ли подготовиться к "Браге"? У нас нет другого выбора. Команда должна восстановиться. Мы все хотим продолжать играть в Европе»? — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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