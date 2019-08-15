«Ливерпуль» — «Челси»: счет матча 2:2 (5:4 по пенальти), обзор голов

стал обладателем Суперкубка УЕФА, одержав в матче за трофей победу над лондонским— 2:2 (5:4 по пенальти).

Счет в матче был открыт на 36-й минуте лондонцами. Канте отпасовал от центра поля к чужой штрафной на Пулишича. Кристиан собрал вокруг себя троих соперников и передачей низом вывел Оливье Жиру один на один по месту левого форварда, после чего тот низом пробил точно мимо Адриана в сетку ворот.

Спустя четыре минуты Пулишич ушел от Матипа и точно пробил с линии штрафной «Ливерпуля» в ближний нижний угол ворот, но гол не был засчитан — офсайд.

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Отыгрались мерсисайдцы на 48-й минуте. Фабиньо здорово слета в касание забросил мяч в штрафную «Челси», где Фирмино перед Кепой сумел отпасовать в сторону на Садио Мане и тот поразил пустые ворота.

На 83-й минуте Маунт получил пас от центра поля на левом фланге атаки, вошел в штрафную «Ливерпуля» и точным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот, но арбитр зафиксировал у него офсайд.

Счет до финального свистка не изменился и игра перешла в экстра-таймы. На 95-й минуте Фирмино отпасовал низом с левого края чужой штрафной в центр на Мане и тот ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот «Челси».

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Лондонцы отыгрались на 101-й минуте, когда в ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти за фол вратаря Адриана. Жоржиньо уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Игра перешла в серию пенальти, где игроки «Ливерпуля» были точнее, реализовав все 5 ударов. У «Челси» пробивавший последним Тэмми Абрахам не сумел переиграть Адриана, отразившего удар.