ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя ПепеТрансферная лихорадка. Как топ-клубы АПЛ провели лето
  • 00:45
    • «Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
  • 23:55
    • «Реал» дважды отказался включать Винисиуса в трансфер Неймара
  • 23:16
    • Рублев переиграл Вавринку на турнире в Цинциннати и вышел на Федерера
  • 22:25
    • Зидан близок к уходу из «Реала» из-за отказа руководства купить Погба
  • 22:14
    • Медведев обыграл Пера и вышел в третий круг турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА

    «Ливерпуль» — «Челси»: счет матча 2:2 (5:4 по пенальти), обзор голов

    Суперкубок УЕФА Челси Ливерпуль Футбол Англии
    «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА, одержав в матче за трофей победу над лондонским «Челси» — 2:2 (5:4 по пенальти).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 36-й минуте лондонцами. Канте отпасовал от центра поля к чужой штрафной на Пулишича. Кристиан собрал вокруг себя троих соперников и передачей низом вывел Оливье Жиру один на один по месту левого форварда, после чего тот низом пробил точно мимо Адриана в сетку ворот.

    Спустя четыре минуты Пулишич ушел от Матипа и точно пробил с линии штрафной «Ливерпуля» в ближний нижний угол ворот, но гол не был засчитан — офсайд.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Отыгрались мерсисайдцы на 48-й минуте. Фабиньо здорово слета в касание забросил мяч в штрафную «Челси», где Фирмино перед Кепой сумел отпасовать в сторону на Садио Мане и тот поразил пустые ворота.

    На 83-й минуте Маунт получил пас от центра поля на левом фланге атаки, вошел в штрафную «Ливерпуля» и точным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот, но арбитр зафиксировал у него офсайд.

    Счет до финального свистка не изменился и игра перешла в экстра-таймы. На 95-й минуте Фирмино отпасовал низом с левого края чужой штрафной в центр на Мане и тот ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот «Челси».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Лондонцы отыгрались на 101-й минуте, когда в ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти за фол вратаря Адриана. Жоржиньо уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    Игра перешла в серию пенальти, где игроки «Ливерпуля» были точнее, реализовав все 5 ударов. У «Челси» пробивавший последним Тэмми Абрахам не сумел переиграть Адриана, отразившего удар.

    Суперкубок УЕФА
    «Ливерпуль» — «Челси» — 2:2 д.в. (0:1, 1:0, 1:1). Пенальти — 5:4
    Голы: Жиру, 36 (0:1). Мане, 48 (1:1). Мане, 95 (2:1). Жоржинью, 101 — с пенальти (2:2)Серия пенальти: Роберту Фирмину — 1:0. Жоржинью — 1:1. Фабинью — 2:1. Баркли — 2:2. Ориги — 3:2. Маунт — 3:3. Александр-Арнолд — 4:3. Эмерсон — 4:4. Салах — 5:4. Абрахам — 5:4 (вратарь)«Ливерпуль»: Адриан, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон (Александр-Арнолд, 91), Фабинью, Хендерсон, Милнер (Вайналдум, 64), Окслейд-Чемберлен (Роберту Фирмину, 46), Салах, Мане (Ориги, 103)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен (Томори, 85), Эмерсон, Жоржинью, Канте, Ковачич (Баркли, 101), Пулишич (Маунт, 74), Жиру (Абрахам, 74), ПедроПредупреждения: Аспиликуэта, 79. Хендерсон, 85. Александр-Арнолд, 107
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»
  • Вчера в 01:45
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Тун»
  • 1.95
  • Сегодня в 19:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Гэлакси» серию поражений?
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Пройдет ли «Рига» ХИК?
  • «Рига» — ХИК. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Осилит ли «Динамо» Тб гол престижа?
  • «Динамо» Тбилиси — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию«Горожане» начали защиту титула с уверенной победы над «Вест Хэмом» со счетом 5:0 13/08/2019 в 19:260
  • 17:34
    • «Порту» назвал ложью заявление «Матч ТВ»
  • 17:28
    • Эмилиано Сала и пилот самолета отравились оксидом углерода
  • 17:21
    • «Химки» усилили состав форвардом «Голден Стэйт»
    Футболисты «Ростова» Футбол Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позицииОбзор спортивной прессы на матч «Ростов» — «Крылья Советов» 13/08/2019 в 12:570
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли «Ливерпуль» и «Челси» зрителей голами?
  • 3.34
    •
  • 00:36
    • УЕФА сменил судей на матч «Спартак» — «Тун»
  • 00:17
    • Дмитриев: Тарасовой и Морозову важно перезагрузить карьеру
  • 23:47
    • Рауш назвал самую сильную команду России на данный момент
    Неймар Футбол Неймар и «Барселона» добьются воссоединенияКуда перейдет звездный бразилец? 13/08/2019 в 02:260
  • 17:10
    • На матч «Спартак» — «Тун» назначены сербские судьи
  • 17:01
    • Миладинович дисквалифицирован на 4 матча за фол против Чалова
  • 16:29
    • Понсе дисквалифицирован на три матча
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие