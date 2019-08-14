«Нефтехимик» — «Ротор»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче восьмого тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Волгоградская команда набрала три очка благодаря голам Мухаммада Султонова (44 минута) и Анзора Саная (49).

Хозяева ответили точным ударом Дениса Макарова (80).

Эта победа позволила «Ротору» подняться на первое место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков). «Нефтехимик» расположился на девятой строчке (9 очков).

Другие результаты:

«Луч» — «Чайка» — 1:1

«СКА-Хабаровск» — «Мордовия» — 1:2

«Томь» — «Химки» — 0:0

«Спартак-2» — «Текстильщик» — 1:2 0