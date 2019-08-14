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    «Ротор» вышел на первое место в ФНЛ

    «Нефтехимик» — «Ротор»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Ротор» одержал победу над «Нефтехимиком» в выездном матче восьмого тура первенства ФНЛ.

    Мухаммад Султонов
    Мухаммад Султонов

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Волгоградская команда набрала три очка благодаря голам Мухаммада Султонова (44 минута) и Анзора Саная (49).

    Хозяева ответили точным ударом Дениса Макарова (80).

    Эта победа позволила «Ротору» подняться на первое место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков). «Нефтехимик» расположился на девятой строчке (9 очков).

    Другие результаты:

    «Луч» — «Чайка» — 1:1
    «СКА-Хабаровск» — «Мордовия» — 1:2
    «Томь» — «Химки» — 0:0
    «Спартак-2» — «Текстильщик» — 1:2 0

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