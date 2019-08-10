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    «Спартак-2» упустил победу в Курске, «Химки» вернули лидерство в ФНЛ

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    В матче седьмого тура ФНЛ «Спартак-2» на выезде сыграл вничью с курским «Авангардом» — 2:2.

    «Химки»
    «Химки»

    Счет на 45-й минуте открыли хозяева — отличился Аслан Дашаев. Гости ответили дублем Александра Руденко на 62-й и 84-й минуте.

    Окончательный счет был установлен курянами на второй минуте компенсированного времени — пенальти реализовал Илья Кубышкин.

    Красно-белые с 11 очками на 6-м месте в таблице, а «Авангард» с 10 очками на 9-м месте.

    В другом матче отчетного «Химки» одержали крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» со счетом 3:0.

    Счет уже на 2-й минуте открыл Дмитрий Каменщиков, на 12-й минуте Алексей Скворцов удвоил преимущество хозяев, а Камран Алиев на 48-й минуте поставил победную точку.

    Подмосковный клуб возглавил турнирную таблицу первенства ФНЛ с 17 очками, краснодарцы с 5 очками на 18-м месте. 0

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