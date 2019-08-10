«Спартак-2» упустил победу в Курске, «Химки» вернули лидерство в ФНЛ

В матче седьмого тура ФНЛна выезде сыграл вничью с курским— 2:2.

Счет на 45-й минуте открыли хозяева — отличился Аслан Дашаев. Гости ответили дублем Александра Руденко на 62-й и 84-й минуте.

Окончательный счет был установлен курянами на второй минуте компенсированного времени — пенальти реализовал Илья Кубышкин.

Красно-белые с 11 очками на 6-м месте в таблице, а «Авангард» с 10 очками на 9-м месте.

В другом матче отчетного «Химки» одержали крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» со счетом 3:0.

Счет уже на 2-й минуте открыл Дмитрий Каменщиков, на 12-й минуте Алексей Скворцов удвоил преимущество хозяев, а Камран Алиев на 48-й минуте поставил победную точку.

Подмосковный клуб возглавил турнирную таблицу первенства ФНЛ с 17 очками, краснодарцы с 5 очками на 18-м месте. 0