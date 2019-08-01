«Заря» и «Легия» вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы

Луганскаяна своем поле обыграла(1:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Единственный гол на 32-й минуте забил Артем Громов. В первом тайме судья удалил сразу двух игроков черногорского клуба.

На 33-й минуте Никола Джурич получил вторую желтую карточку. На 34-й минуте Драшко Божович в грубой форме отреагировал на удаление партнера,и также был удален.

Первая встреча закончилась победой «Зари» со счетом 3:1.

В другом матче польская «Легия» сыграла в гостях вничью с клубом «КуПС» — 0:0. На 86-й минуте Куленович не реализовал пенальти в ворота хозяев.

В первом матче «Легия» одержала победу со счетом 1:0.

На этой стадии украинский клуб сыграет с победителем пары ЦСКА (София) — «Осиек», польский коллектив будет ждать сильнейший в противостоянии «Атромитос» — «Дунайска Стреда». 0