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    «Марибор» и «Копенгаген» вышли в следующий раунд квалификации ЛЧ

    Лига чемпионов Копенгаген Календарь Лиги чемпионов
    В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов АИК принимал «Марибор».

    «Копенгаген» победил благодаря единственному голу
    «Копенгаген» победил благодаря единственному голу

    Встреча состоялась на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счетом 3:2 по итогам дополнительного времени.

    В 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов благодаря правилу выездного гола вышел «Марибор», в первом матче одолевший соперника со счетом 2:1.

    В параллельном матче «Копенгаген» добился второй победы над «Нью-Сейнтс». После триумфа в первой встрече (2:0) команда из Дании обыграла соперника со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Зеки. 0

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