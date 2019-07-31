«Марибор» и «Копенгаген» вышли в следующий раунд квалификации ЛЧ

В ответном матче 2-го квалификационного раундапринимал

«Копенгаген» победил благодаря единственному голу twitter.com/fckobenhavn 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча состоялась на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счетом 3:2 по итогам дополнительного времени.

В 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов благодаря правилу выездного гола вышел «Марибор», в первом матче одолевший соперника со счетом 2:1.

В параллельном матче «Копенгаген» добился второй победы над «Нью-Сейнтс». После триумфа в первой встрече (2:0) команда из Дании обыграла соперника со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Зеки. 0