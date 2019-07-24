«Торино» интересуется трансфером Ригони

Полузащитник «Зенита»входит в сферу интересов итальянского, утверждает Tuttosport.

Туринский клуб ищет варианты усиления состава в преддверии старта в Лиге Европы

Ранее появлялась информация, что игрока арендует «Сампдория». Причем в контракте будет прописана опция обязательного выкупа за 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола.

Затем 26-летний аргентинец вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. 0