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    «Монако» с Головиным уступил «Эвертону»

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    Ливерпульский «Эвертон» в товарищеском матче обыграл «Монако» со счетом 1:0.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Единственный гол в игре был забит на 72-й минуте — отличился защитник «ирисок» Шеймус Коулман.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле после перерыва, но не смог отметиться результативными действиями. Хавбек был заменен по ходу второго тайма.

    Товарищеский матч
    «Монако» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)
    Гол: Коулман (72)«Монако»: Бенальо, Панцо, Глик (Налдо, 65), Жемерсон, Шадли (Сидибе, 65), Диаш, Мартинш, Фабрегас, Траоре (Головин, 46), Лопеш, Силла«Эвертон»: Стекеленбург, Коулман, Кин, Гибсон, Динь, Шнайдерлин (Уолкотт, 46), Гомеш, Броадхид, Сигурдссон, Бернард, Ньяссе
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