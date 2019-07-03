Чили — Перу: где и когда смотреть онлайн матча Копа Америка

4 июля, Порту-Алегри, стадион «Гремио». В рамках второго полуфинального поединка встретятся сборные. Матч начнется в 03:30 по московскому времени.

Сборная Чили снова близка к тому, чтобы оказаться в финале Копа Америка. Если это случится, то «красным» удастся в третий раз подряд стать финалистом турнира. Также не стоит забывать, что чилийцы выиграли в двух последних розыгрышах. Судя по всему и на этом они останавливаться не собираются.

Команда Перу вымотала в прошлой игре Уругвай и довела дело до серии пенальти. Благодаря осечке Суареса «инки» теперь имеют возможность сражаться за призовые места. В 2011 и 2015 году команда становилась бронзовым призером чемпионата. Возможно, что теперь перуанцы попытаются замахнуться на более высокое звание.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

Коэффициенты на победу составляют 1.87 и 4.90 соответственно. 1.42 и 3.05 предлагают на проход одной и другой команды.

Редакция сайта LiveSport.Ru выпустила 2 прогноза на поединок Чили — Перу с коэффициентами 1.58 и 1.85.

Как всегда игру Кубка Америки покажут в прямом эфире каналов Матч ТВ и Матч Футбол. Сайт LiveSport.Run проведет текстовую трансляцию. 0