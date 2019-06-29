ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноЛето «Тоттенхэма». Пять главных ожиданий
  • 08:20
    • «Ахмат» предложил Глушакову годичный контракт
  • 08:09
    • Сборная Чили выбила Колумбию с Кубка Америки
  • 23:53
    • Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки
  • 23:45
    • Россия потерпела второе подряд поражение на женском Евробаскете
  • 22:27
    • Россия завоевала одно золото за седьмой день Европейских игр
    Все новости спорта

    Месси призвал к сосредоточению перед встречей с Бразилией

    Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы Сборная Бразилии Кубок Африки-2019
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Америки с Венесуэлой (2:0).

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Думаю, что наша команда сыграла надежно. Это очень сложный турнир, где каждый может победить каждого.

    Мы полностью контролировали игру, в обороне у нас не было проблем. На этих полях действительно сложно играть, они в плохом состоянии. Это не способствует высокому качеству футбола.

    Мы не предоставили пространства сопернику, когда он пытался его заполучить, и ждали возможности быстро выйти в контратаку. У нас собралась очень хорошая команда. Это касается не только футбольных, но и человеческих качеств.

  • Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки
  • Читайте по теме

    • Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены. Трудно сказать, кто будет фаворитом в нашем противостоянии и вообще на Кубке Америки. Они хозяева, их будут поддерживать болельщики.

    Я вижу, что Скалони сплотил тренерский штаб и всю команду. У нас есть цель, мы идем рука об руку», — приводит слова Месси Twitter сборной Аргентины. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Это тебе не «Барселона», Лео! Суарес превосходит Месси на Кубке Америки
  • Вчера в 16:37
    •
  • Прогноз
  • Уругвай — Перу
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Ангола первую победу?
  • Мавритания — Ангола. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Чемпионы Сербии и России смогут забить друг другу
  • «Црвена Звезда» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Камерун Зеедорфа не проиграет Гане
  • Камерун — Гана. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Ставка на фолы. «Краснодару» хватило одного гола для победы над ЦСКА«Армейцы» вслед за «Спартаком» отправились на дно турнирной таблицы Вчера в 00:510
  • 21:28
    • «Атлетико» согласовал трансфер бразильского защитника
  • 09:16
    • Сын Георге Хаджи ведет переговоры с «Барселоной»
  • 09:03
    • Айртон вернулся в общую группу «Спартака»
    Олег Кононов Футбол Лето «Спартака». С надеждой вернуться в топ-3«Красно-белые» начали подготовку к сезону 2019/20, по итогам которого планируют вернуться в Лигу чемпионов 27/06/2019 в 22:540
  • Экспресс дня

  • Сразятся ли Аргентина и Бразилия в 1/2 финала Кубка Америки?
  • 3.35
    •
  • 08:49
    • «Уотфорд» продлил контракт с 38-летним вратарем
  • 08:38
    • Основной вратарь «Оренбурга» перешел в «Сочи»
  • 08:30
    • Месси призвал к сосредоточению перед встречей с Бразилией
    Неймар Футбол С Неймаром или без него. Как может выглядеть «Барселона» в новом сезоне?Рассматриваем четыре возможные схемы игры чемпиона Испании 27/06/2019 в 16:560
  • 20:29
    • Швейцария получила золото Сочи-2014 после дисквалификации россиян
  • 20:13
    • Экс-футболист сборной Италии завершил карьеру
  • 19:57
    • Гиггз включен в Зал славы валлийского спорта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие