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    Гинер: Этот лимит не повысит качество легионеров

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением об изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

    Евгений Гинер
    Евгений Гинер

    «Насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, хотя есть на Украине и в Китае. Принято решение на 2020-2021 гг., опробуем и посмотрим, как клубы будут действовать. Я часто спорю на такие вопросы, хотя у нас в команде имею больше всех русских футболистов.

    Я мало обращаю внимания на это, но, думаю, конкуренция должна быть, русский паспорт не должен давать приоритета ни финансового, ни зарплаты, ни в трансферных ценах.

    Этот лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ, нужно вводить вопрос, не какое количество приедет, а какое качество. Чтобы игрок должен был играть за сборную.

    Решение было принято единогласно? Это сложный вопрос. В исполкоме из клубов — я и Галицкий. Не знаю, какие еще клубы как проголосовали», — цитирует Гинера «Чемпионат».

    Напомним, что исполком РФС принял решение о введении лимита по схеме «8+17» с сезона-2020/21. 0

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