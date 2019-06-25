Врач «Локомотива» рассказал о травме Фарфана

Нападающий «Локомотива»получил травму на тренировке сборной Перу перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки.

Врач московского клуба Никита Карлицкий заявил, что вскоре футболист прибудет в Москву для проведения дополнительных обследований.

«Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения.

В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение "Локомотива" для проведения дополнительных исследований травмы.

Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьезной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования», — цитирует Карлицкого официальный сайт «Локомотива».

Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит от 6 до 8 месяцев, и ему понадобится операция. 0