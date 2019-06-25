ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппТрансферная политика «Ливерпуля». Как терпение помогло выиграть Лигу чемпионов
  • 18:02
    • ЦСКА взял на просмотр хорватского защитника
  • 17:23
    • «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего сборной Колумбии
  • 17:09
    • «Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями
  • 16:42
    • «Дерби» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»
  • 14:02
    • Анюков вошел в штаб Семака
    Все новости спорта

    Врач «Локомотива» рассказал о травме Фарфана

    Локомотив РПЛ Футбол России Сборная Перу Календарь РПЛ
    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил травму на тренировке сборной Перу перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан

    Врач московского клуба Никита Карлицкий заявил, что вскоре футболист прибудет в Москву для проведения дополнительных обследований.

    «Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения.

    В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение "Локомотива" для проведения дополнительных исследований травмы.

    Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьезной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования», — цитирует Карлицкого официальный сайт «Локомотива».

  • Форвард «Локомотива» из-за травмы пропустит около полугода
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит от 6 до 8 месяцев, и ему понадобится операция. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Еврокубки 2019/2020: расписание жеребьевок и квалификационных раундов
  • 15/06/2019 в 11:40
    •
  • Прогноз
  • Камерун — Гвинея-Бисау
  • 1.67
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли Камерун защиту титула с победы над аутсайдером?
  • Камерун — Гвинея-Бисау. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Продолжат ли клубы из Косова удачно играть против гибралтарцев в ЛЧ?
  • «Ферроникели» — «Линкольн Ред Импс». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Сборная Ганы не проиграет на старте Кубка Африки
  • Гана — Бенин. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол Скалони вышел из ловушки Сампаоли. Аргентина и Месси в четвертьфиналеАргентинцы сумели выйти в плей-офф Кубка Америки, однако команда все еще не понимает, как воспользоваться сильными сторонами Лионеля Месси Вчера в 14:210
  • 12:35
    • СМИ: Два российских биатлониста дисквалифицированы за допинг
  • 10:39
    • Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
  • 08:39
    • ЦСКА готовит новое предложение по хавбеку «Васку да Гама»
    Лионель Месси Футбол Нет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадкеАргентинская сборная переживает серьезный кризис 23/06/2019 в 23:080
  • Экспресс дня

  • Старт нового еврокубкового сезона
  • 3.41
    •
  • 17:54
    • Врач «Локомотива» рассказал о травме Фарфана
  • 17:35
    • Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру
  • 16:57
    • Бенчич не пустила Кудерметову во второй круг турнира в Истбурне
    Роберто Фирмино Футбол Бразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над ПеруБразильцы отправили в ворота соперника пять мячей и заняли первое место в группе A 23/06/2019 в 14:550
  • 08:09
    • Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки
  • 07:56
    • Сборная Уругвая обыграла Чили на Кубке Америки
  • 13:49
    • Адриано хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие