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    Форвард «Локомотива» из-за травмы пропустит около полугода

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    Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы пропустит около полугода, сообщает ТАСС.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан

    «Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно. Сроки восстановления — в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов — мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков.

    Он должен прилететь — сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться.

    Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его», — сказал врач «железнодорожников» Никита Карлицкий.

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