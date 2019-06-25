Форвард «Локомотива» из-за травмы пропустит около полугода

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перуиз-за травмы пропустит около полугода, сообщает ТАСС.

«Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно. Сроки восстановления — в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов — мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков.

Он должен прилететь — сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться.

Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его», — сказал врач «железнодорожников» Никита Карлицкий.

34-летний перуанский форвард получил тяжелое повреждение в расположении своей национальной команды, которая выступает на Кубке Америки в Бразилии. 0