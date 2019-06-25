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    Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Бразилии Сборная Венесуэлы Сборная Колумбии Сборная Парагвая Сборная Чили Сборная Уругвая Сборная Перу Календарь Кубка Америки-2019
    По итогам группового этапа Кубка Америки определились все участники и пары 1/4 финала турнира.

    Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки
    Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки

    Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

    Бразилия — Парагвай (28 июня, 03:30 мск, Порту-Алегри);
    Венесуэла — Аргентина (28 июня, 22:00 мск, Рио-де-Жанейро);
    Колумбия — Чили (29 июня, 02:00 мск, Сан-Паулу);
    Уругвай — Перу (29 июня, 22:00 мск, Салвадор).

    В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей — с четвертой.

    Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. 0

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