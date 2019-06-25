Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки
globallookpress.com
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Бразилия — Парагвай (28 июня, 03:30 мск, Порту-Алегри);
Венесуэла — Аргентина (28 июня, 22:00 мск, Рио-де-Жанейро);
Колумбия — Чили (29 июня, 02:00 мск, Сан-Паулу);
Уругвай — Перу (29 июня, 22:00 мск, Салвадор).
В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей — с четвертой.
Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. 0