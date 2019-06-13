Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений

Мосгорсуд вынес новый приговор футболистам передает «Р-Спорт».

Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов. При этом суд сохранил срок наказания для спортсменов.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. 0