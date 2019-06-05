Нидерланды — Англия: где и когда смотреть онлайн матча полуфинала Лиги наций УЕФА

В четверг состоится первая встреча второй полуфинальной пары Лиги наций — сборных. Команды проведут этот матч в городе Гимарайнш. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по мск.

Нидерланды оказались в одной из самых сложных групп, в которой были французы и немцы. Несмотря на это голландцы вышли из ситуации очень достойно, уступив лишь в одном матче из четырех. На старте турнира коллектив проиграл Франции со счетом 2:1. Помимо этого «оранжевые» одержали 2 победы и сыграли вничью. Фиаско в игре с «синими» было первым за последние 6 встреч.

Англия тоже оказалась в сложной ситуации, попав в четвертую группу Лиги A. К британцам добавили Испанию и Хорватию. В итоге английская команда смогла обойти испанцев на один пункт и тем самым обеспечить себе выход в полуфинал. В 4 поединках «бело-синие» выиграли лишь 2 раза и однажды сыграли вничью. Это позволило английской сборной возглавить свою группу.

Все прогнозы на футбол

С небольшим перевесом фаворитами в этой встрече считаются англичане. На победу «трех львов» предлагают коэффициент 2.44. Вероятность победы сборной Нидерландов оценивается коэффом 3.00. На ничью дают 3.20.

Специалисты LiveSport.Ru сделали несколько прогнозов к матчу Нидерланды — Англия. К примеру, они предложили вариант на тотал с коэффициентом 1.97. Также они опубликовали еще два возможных исхода за 1.80 и 2.15.

Помимо прямых трансляций, которые проведут на каналах Матч Футбол, Матч ТВ и Футбол 1, за игрой можно будет последить на ресурсе LiveCup.Run. Там будет предложена вся важная информация по этому событию. 0